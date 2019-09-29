1С:Страховая компания

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1С:Страховая компания

Новое сообщение Maricia » 29 сен 2019, 15:01

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где можно недорого заказать для нашей компании программу 1С:Страховую компанию?


Maricia
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 20:03
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Re: 1С:Страховая компания

Новое сообщение Susanna » 29 сен 2019, 18:07

Доброго времени суток. При наличии денег можно купить все, что душа пожелает. Поищите в интернете, посмотрите. 8-)
Susanna
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 10:15
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Re: 1С:Страховая компания

Новое сообщение Marlen » 30 сен 2019, 08:51

Всем привет. Проще простого, друзья. Как раз недавно заказывали программу 1С:Страховую компанию 8.3 КОРП на отличном сайте https://www.orticon.ru/products/1s-stra ... -8-3-korp/ и остались очень довольны как качеством работы программы, так и низкими ценами. Посмотрите сами, серьезная и надежная компания, точно не подведут, настоящие профессионалы своего дела. :smile:
Marlen
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 09:35
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