GHazan » 13 окт 2019, 11:00

Я пользуюсь программой SketchBook. Конечно, возможностей у нее не особо много, но так для простенькой обработки изображений хватает. А вообще на смартфонах нет полноценных фоторедакторов, поэтому если нужно что-то серьезнее - то нужен десктопный ПК и Photoshop