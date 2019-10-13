Ищу программу для работы с изображениями!
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Ищу программу для работы с изображениями!
В общем, мне нужна программа на смартфон (Android), с помощью которой было бы удобно работать с редактированием изображений. Уже кучу программ перепробовал, но толковую так и не нашел.
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TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Ищу программу для работы с изображениями!
Я пользуюсь программой SketchBook. Конечно, возможностей у нее не особо много, но так для простенькой обработки изображений хватает. А вообще на смартфонах нет полноценных фоторедакторов, поэтому если нужно что-то серьезнее - то нужен десктопный ПК и Photoshop
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GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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