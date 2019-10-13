Ищу программу для работы с изображениями!

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Ищу программу для работы с изображениями!

Новое сообщение TukTuk » 13 окт 2019, 08:59

В общем, мне нужна программа на смартфон (Android), с помощью которой было бы удобно работать с редактированием изображений. Уже кучу программ перепробовал, но толковую так и не нашел.


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Re: Ищу программу для работы с изображениями!

Новое сообщение GHazan » 13 окт 2019, 11:00

Я пользуюсь программой SketchBook. Конечно, возможностей у нее не особо много, но так для простенькой обработки изображений хватает. А вообще на смартфонах нет полноценных фоторедакторов, поэтому если нужно что-то серьезнее - то нужен десктопный ПК и Photoshop :)
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GHazan
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Сообщения: 26
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