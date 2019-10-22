Решить вопросы в России не выезжая туда самому
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Решить вопросы в России не выезжая туда самому
Всем привет. В Москве открылась компания, которая помогает решать многие вопросы в России, самому туда не выезжая. Ведь есть проблемы и задачи, которые необходимо как-то решить, но для этого не хочется напрягать родственников. Проконтролировать сданную в аренду недвижимость, престарелые родители, организовать перевозку чего-либо и многое многое другое. Сайт we-ll-do.com. Просто опишите задачу и получите несколько вариантов решения.
- Maxim_7_5
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 окт 2019, 11:49
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