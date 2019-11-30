vivary » 30 ноя 2019, 20:22

Я не слышал об этих мастер-классах. Я думаю, что это не очень популярно)). Но если вас учат, вы можете справиться с этим самостоятельно. Я, будучи студентом, на неопытной строительной бригаде, буксировал пол общежития).