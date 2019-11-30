Штукатурка
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Штукатурка
Как вы думаете, есть мастерские по нанесению штукатурки? Я хочу сделать работу по нанесению декоративной штукатурки в детской комнате. Интересно, будет ли это работать?
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Штукатурка
Я не слышал об этих мастер-классах. Я думаю, что это не очень популярно)). Но если вас учат, вы можете справиться с этим самостоятельно. Я, будучи студентом, на неопытной строительной бригаде, буксировал пол общежития).
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Штукатурка
Купить фасадные декорации можно в интернет-магазине https://dessa-decor.ru/catalog/ Большой выбор в магазине и цены, как мне кажется, не дорогие. Разумные менеджеры хорошо знают свой продукт и помогают выбирать. Я купил его сам, и я могу сказать, что я очень доволен качеством.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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