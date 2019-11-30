Упаковочное оборудование
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Упаковочное оборудование
Подскажите, где можно купить современное упаковочное оборудование для товаров на складе? Рекомендую обратить внимание на эту опцию.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Упаковочное оборудование
Я заказал специальный материал в STM-pack для магазина готовой продукции. Оборудование этой компании отличается высоким качеством и работает очень хорошо, поэтому рекомендую!
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Упаковочное оборудование
Промышленное упаковочное оборудование хорошего качества можно приобрести по адресу http://7874260.ru. Я рекомендую компанию и могу сказать, что она заслуживает внимания и превосходного рейтинга предоставляемых услуг.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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