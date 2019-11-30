Мебель для кафе

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Мебель для кафе

Новое сообщение ymka » 30 ноя 2019, 22:13

где можно найти современную мебель и оборудование для баров и кафе по нормальным ценам. Подскажите варианты


ymka
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Re: Мебель для кафе

Новое сообщение vivary » 30 ноя 2019, 22:14

Есть компании, которые специализируются на поставках таких товаров. Даже не знаю что можно вам подсказать в этом плане
vivary
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Re: Мебель для кафе

Новое сообщение Вармолей » 30 ноя 2019, 22:15

Есть компания, которая не занимается производством и продажей современной мебели и техники с первого дня. А вы можете получить подробную информацию о ценах на свою продукцию на https://www.bar-line.ru/.
Вармолей
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