antina » 05 мар 2020, 17:30

Залив денег на карту. Что это такое?

В наше трудное время многие люди стремятся найти дополнительную работу в интернете. Интернет прямо пестрит предложениями о выгодном заработке, но все эти предложения по факту оказываются полнейшим бредом сумасшедшего. Основная часть людей, которые стремятся зарабатывать в интернете - это новички, которые не обладают достаточными знаниями в информационной и маркетинговой сфере. Таким людям предлагают копеечные заработки на всевозможных кликах, вопросах, отзывах и т.п.

К сожалению ответ категоричен, без особых знаний в интернете заработать нормальные деньги невозможно. За исключением заработка в даркнете, в этой статье мы расскажем о простой и в то же время прибыльной схеме заработка на даркнете.

Сейчас в команду кардерам требуются люди для обнала грязных денег. Работа не сложная, справится любой новичок. Схема следующая - кардеры сливают деньги с чужих банковских аккаунтов и заливают эти деньги на карты СНГ, для этого нужны люди, которые могут принять эти деньги на карту, за это кардеры платят 66% от суммы залива. Работа абсолютно безопасная, так как деньги идут через собственный мерчант, в этом случае отследить откуда и куда пришли деньги невозможно. Главное не принимать более 400 тыс. рублей в месяц на одну карту, дабы не вызвать подозрений. Если есть несколько карт - заработок может быть гораздо выше.

В открытом доступе мало кардинг форумов, на которых можно связаться с кардерами и купить залив на банковскую карту. Обычно доступ на такие сайты стоит денег (около 200$), их в этой статье рекомендовать мы не будем. Среди открытых кардинг форумов можно выделить https://carder.im , старейший и проверенный временем форум с адекватной администрацией, на этом форуме есть сервис по заливам на банковскую карту от Scarface, у него вы и можете купить залив на карту если заинтересовались. Там же в теме множество отзывов о работе с сервисом, вы можете пообщаться с людьми, которые уже покупали залив и узнать как всё прошло - https://carder.im/index.php?/topic/1912 ... ty-bankov/