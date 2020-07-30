компрессионное белье

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

компрессионное белье

Новое сообщение parus » 30 июл 2020, 18:53

Где купить чулки компрессионные 2 класса компрессии? Посоветуйте проверенное место


parus
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 01:27
Вернуться к началу

Re: компрессионное белье

Новое сообщение parus » 30 июл 2020, 20:16

и вам здравстуйте. Я покупаю компрессионные чулки до бедра 2 компрессии вот тут https://ortoven.ru/tovary/kompressionny ... yj-mysok1/ они очень удобные, потому что открытый мысок, держатся при этом отлично, не сползают и на стопе не мешаются. Советую и вам там посмотреть, качество просто отменное
parus
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 01:27
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group