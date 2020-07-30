компрессионное белье
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
компрессионное белье
Где купить чулки компрессионные 2 класса компрессии? Посоветуйте проверенное место
- parus
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 июл 2020, 01:27
-
Re: компрессионное белье
и вам здравстуйте. Я покупаю компрессионные чулки до бедра 2 компрессии вот тут https://ortoven.ru/tovary/kompressionny ... yj-mysok1/ они очень удобные, потому что открытый мысок, держатся при этом отлично, не сползают и на стопе не мешаются. Советую и вам там посмотреть, качество просто отменное
- parus
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 июл 2020, 01:27
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6