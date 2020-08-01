больница

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больница

Новое сообщение parus » 01 авг 2020, 14:56

Приветствую, что такое постизометрическая релаксация ?


parus
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 01:27
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Re: больница

Новое сообщение parus » 01 авг 2020, 16:32

Приветствую тебя. Постизометрическая релаксация представляет собой методику восстановления естественного тонуса напряженных мышц путем их расслабления. Это мягкая техника, созданная на основе разработок в сфере нейрофизиологии и опыте йоги. После напряжения мышц на уровне рефлексов активируется механизм снижения тонуса. Если ты хочешь подробнее узнать про постизометрическую релаксацию тут https://klinika-balansa.ru/postizometri ... aksatsiya/
parus
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 01:27
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