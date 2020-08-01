больница
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больница
Приветствую, что такое постизометрическая релаксация ?
- parus
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 июл 2020, 01:27
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Re: больница
Приветствую тебя. Постизометрическая релаксация представляет собой методику восстановления естественного тонуса напряженных мышц путем их расслабления. Это мягкая техника, созданная на основе разработок в сфере нейрофизиологии и опыте йоги. После напряжения мышц на уровне рефлексов активируется механизм снижения тонуса. Если ты хочешь подробнее узнать про постизометрическую релаксацию тут https://klinika-balansa.ru/postizometri ... aksatsiya/
- parus
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 июл 2020, 01:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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