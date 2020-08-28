Как попасть на гидру через ТОР?

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Как попасть на гидру через ТОР?

Новое сообщение Дарки » 28 авг 2020, 01:56

ТОР пожалуй что один из самых популярных браузеров, который позволяет сохранить безопасность, при этом позволяет как раз заходить в самые темные области интернета. В целом, именно хочу определится с тем каким образом полноценно говоря попасть через браузер тор в даркнет магазин Гидра?


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Re: Как попасть на гидру через ТОР?

Новое сообщение JassKy » 28 авг 2020, 02:13

Вы немного путайте!

Проблема в том что ТОР является независимым браузером, который по факту говоря предлагает безопасную и анонимную навигацию в интернете, при этом никакой прямого вида перехода на гидру этот браузер не позволяет делать. И знаете, как раз стоит искать проверенные ссылки с директорией на гидру. Причем обратите внимание что подобные ссылки часто меняют свой адрес, при этом если вы докажите свои чистоту биографии...а вас там проверят точно...то дадут прямую ссылку для захода на гидру.

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