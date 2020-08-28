Как попасть на гидру через ТОР?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Как попасть на гидру через ТОР?
ТОР пожалуй что один из самых популярных браузеров, который позволяет сохранить безопасность, при этом позволяет как раз заходить в самые темные области интернета. В целом, именно хочу определится с тем каким образом полноценно говоря попасть через браузер тор в даркнет магазин Гидра?
-
Дарки
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
-
Re: Как попасть на гидру через ТОР?
Вы немного путайте!
Проблема в том что ТОР является независимым браузером, который по факту говоря предлагает безопасную и анонимную навигацию в интернете, при этом никакой прямого вида перехода на гидру этот браузер не позволяет делать. И знаете, как раз стоит искать проверенные ссылки с директорией на гидру. Причем обратите внимание что подобные ссылки часто меняют свой адрес, при этом если вы докажите свои чистоту биографии...а вас там проверят точно...то дадут прямую ссылку для захода на гидру.
-
JassKy
- Читатель
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:41
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7