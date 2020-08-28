JassKy » 28 авг 2020, 02:13

Вы немного путайте!

Проблема в том что ТОР является независимым браузером, который по факту говоря предлагает безопасную и анонимную навигацию в интернете, при этом никакой прямого вида перехода на гидру этот браузер не позволяет делать. И знаете, как раз стоит искать проверенные ссылки с директорией на гидру. Причем обратите внимание что подобные ссылки часто меняют свой адрес, при этом если вы докажите свои чистоту биографии...а вас там проверят точно...то дадут прямую ссылку для захода на гидру.