Биржа для копирайтеров
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Биржа для копирайтеров
Какая ваша любимая биржа для копирайтеров, я на 2х зарегистрировалась но заказы вообще крошечные, на хлеб считай, где найти заказы с хорошей оплатой?
- alexbordug
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:16
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Re: Биржа для копирайтеров
Одна из лучших бирж это турботекст, там есть классные заказчики которые не ставят самую минимальную цену, вот посмотрите обзор биржи turbotext, хоть и база заказчиков биржи растет гораздо медленнее, администрация Turbotext прилагает все усилия, чтобы сделать работу как первых, так и вторых максимально комфортной. Впрочем, ничего концептуально нового биржа не предлагает, делая, в основном, ставку на качество поставляемых материалов.
- Nasintoia
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:19
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Re: Биржа для копирайтеров
Разместите на сайте специальном свое резюме.
- Grafty
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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