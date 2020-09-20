Биржа для копирайтеров

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Биржа для копирайтеров

Новое сообщение alexbordug » 20 сен 2020, 09:04

Какая ваша любимая биржа для копирайтеров, я на 2х зарегистрировалась но заказы вообще крошечные, на хлеб считай, где найти заказы с хорошей оплатой?


alexbordug
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:16
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Re: Биржа для копирайтеров

Новое сообщение Nasintoia » 20 сен 2020, 09:46

Одна из лучших бирж это турботекст, там есть классные заказчики которые не ставят самую минимальную цену, вот посмотрите обзор биржи turbotext, хоть и база заказчиков биржи растет гораздо медленнее, администрация Turbotext прилагает все усилия, чтобы сделать работу как первых, так и вторых максимально комфортной. Впрочем, ничего концептуально нового биржа не предлагает, делая, в основном, ставку на качество поставляемых материалов.
Nasintoia
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:19
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Re: Биржа для копирайтеров

Новое сообщение Grafty » 16 окт 2020, 18:10

Разместите на сайте специальном свое резюме.
Grafty
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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