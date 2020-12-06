Вопрос по сайту

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Вопрос по сайту

Новое сообщение Candori » 06 дек 2020, 16:46

Кто подскажет где сейчас лучше заказать изготовление сайта, а то планирую открывать интернет магазин и нужно сразу решить этот вопрос.


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Re: Вопрос по сайту

Новое сообщение Arletremi » 06 дек 2020, 19:15

На мой взгляд, сейчас даже не нужно где-то его заказывать - вполне можно при помощи какого-нибудь онлайн конструктора самостоятельно сделать нужный вам сайт.
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Re: Вопрос по сайту

Новое сообщение Dalefu » 06 дек 2020, 22:03

Лично я бы точно не стал связываться с этими конструкторами - мало того, что такой сайт получится не очень современным, так еще и будет похож на кучу таких же сайтов, сделанных при помощи этих конструкторов, а для интернет магазина это не очень хорошо. Так что, если вам нужен действительно уникальный и функциональный сайт, тогда лучше все-таки заказать его в какой-нибудь приличной студии. Плюс сразу нужно будет продумать и вопрос с хостингом - на этом тоже не стоит экономить и лучше уже потратить чуть больше, но взять хороший выделенный сервер, на котором ничего не будет тормозить и подвисать. И не забудьте купить комментарии в Вк - это поможет вашему магазину стать прибыльным и успешным.
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Re: Вопрос по сайту

Новое сообщение djum » 25 янв 2021, 13:00

А какой именно вам сайт нужен?

Я вот просто сейчас как раз PHP учу, которые подобрал на https://geekhacker.ru/php-education/, так просто мне практика нужна.

Если сайт для себя, несложный, могу ради практики и бесплатно сделать.

Так что если интересно такое предложение, пишите в личку.

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Re: Вопрос по сайту

Новое сообщение djum » 25 янв 2021, 13:00

Готов вообщем помочь)
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