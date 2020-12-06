djum » 25 янв 2021, 13:00

А какой именно вам сайт нужен?

Я вот просто сейчас как раз PHP учу, которые подобрал на https://geekhacker.ru/php-education/ , так просто мне практика нужна.

Если сайт для себя, несложный, могу ради практики и бесплатно сделать.

Так что если интересно такое предложение, пишите в личку.