Вопрос по сайту
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Вопрос по сайту
Кто подскажет где сейчас лучше заказать изготовление сайта, а то планирую открывать интернет магазин и нужно сразу решить этот вопрос.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Вопрос по сайту
На мой взгляд, сейчас даже не нужно где-то его заказывать - вполне можно при помощи какого-нибудь онлайн конструктора самостоятельно сделать нужный вам сайт.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Вопрос по сайту
Лично я бы точно не стал связываться с этими конструкторами - мало того, что такой сайт получится не очень современным, так еще и будет похож на кучу таких же сайтов, сделанных при помощи этих конструкторов, а для интернет магазина это не очень хорошо. Так что, если вам нужен действительно уникальный и функциональный сайт, тогда лучше все-таки заказать его в какой-нибудь приличной студии. Плюс сразу нужно будет продумать и вопрос с хостингом - на этом тоже не стоит экономить и лучше уже потратить чуть больше, но взять хороший выделенный сервер, на котором ничего не будет тормозить и подвисать. И не забудьте купить комментарии в Вк - это поможет вашему магазину стать прибыльным и успешным.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Вопрос по сайту
А какой именно вам сайт нужен?
Я вот просто сейчас как раз PHP учу, которые подобрал на https://geekhacker.ru/php-education/, так просто мне практика нужна.
Если сайт для себя, несложный, могу ради практики и бесплатно сделать.
Так что если интересно такое предложение, пишите в личку.
- djum
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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Re: Вопрос по сайту
Готов вообщем помочь)
- djum
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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