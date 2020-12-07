Сайт для интернет магазина

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Сайт для интернет магазина

Новое сообщение Arletremi » 07 дек 2020, 11:17

Хочу открыть свой интернет магазин, но я в этом ничего не понимаю, поэтому нужен ваш совет насчет того, где лучше заказывать сайт и где его потом размещать.


Последний раз редактировалось Arletremi 21 дек 2020, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Вопрос по сайту

Новое сообщение Xendrabi » 07 дек 2020, 14:17

Так сейчас в этом и не нужно особо разбираться - в наше время есть куча простых и понятных онлайн конструкторов, при помощи которых можно легко сделать неплохой сайт самостоятельно.
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Re: Вопрос по сайту

Новое сообщение Candori » 07 дек 2020, 17:46

После этих конструкторов сайты получаются однотипные и неинтересные - такой вариант еще как-то подойдет для личного пользования, а интернет магазин нужно заказывать в какой-нибудь нормальной студии - тогда он точно получится функциональным и современным. А что касается размещения, то тут тоже не стоит связываться с ненадежными бесплатными хостингами - лучше заплатить не очень много денег, но взять действительно удобный, быстрый и надежный хостинг - например, вот здесь: https://regvps.ru/private-vps/
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Re: Сайт для интернет магазина

Новое сообщение Lex » 25 дек 2020, 19:09

Его нужно очень хорошо сделать, потому что только через него у вас будет успешный бизнес. Как никрути. Бесплатные платформы лучше не использовать
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