Кому доверять?

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Кому доверять?

Новое сообщение Миха » 23 дек 2020, 21:31

Стоит ли доверять порталам типа такого freetips.top/proverennye-kappery/ и их списку проверенных капперов? Как они их проверяют? За деньги? И где можно брать достоверную информацию? Спасибо.


Миха
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Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:45
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