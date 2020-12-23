Кому доверять?
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Кому доверять?
Стоит ли доверять порталам типа такого freetips.top/proverennye-kappery/ и их списку проверенных капперов? Как они их проверяют? За деньги? И где можно брать достоверную информацию? Спасибо.
- Миха
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:45
- Откуда: Россия
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