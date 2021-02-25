Неваляшка » 25 фев 2021, 13:57

Стоит ли мастеру по маникюру свой сайт делать? Знаю, что сейчас ищут через интернет, парень обещает написать простенький одностраничник, а я вся в раздумьях. Вот что мне потом с этим сайтом делать?