Продвижение сайта
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Продвижение сайта
Стоит ли мастеру по маникюру свой сайт делать? Знаю, что сейчас ищут через интернет, парень обещает написать простенький одностраничник, а я вся в раздумьях. Вот что мне потом с этим сайтом делать?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Продвижение сайта
Как что, профессионально продвигать (советую этих https://wits.agency/services/seo ребят), размещать актуальную информацию и принимать клиентов. Вы недооцениваете важность подобного ресурса, очень много людей смогут узнать о ваших услугах только благодаря сайту, пусть и простенькому. Я сама так попала к чудесному мастеру, привлекла акция, которая у нее на сайте была. Уже два года с ней не расстаюсь и всем подругам советую. А если бы у нее не было сайта?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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