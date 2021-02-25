Продвижение сайта

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Продвижение сайта

Новое сообщение Неваляшка » 25 фев 2021, 13:57

Стоит ли мастеру по маникюру свой сайт делать? Знаю, что сейчас ищут через интернет, парень обещает написать простенький одностраничник, а я вся в раздумьях. Вот что мне потом с этим сайтом делать?


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Неваляшка
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Re: Продвижение сайта

Новое сообщение Laluna » 25 фев 2021, 16:09

Как что, профессионально продвигать (советую этих https://wits.agency/services/seo ребят), размещать актуальную информацию и принимать клиентов. Вы недооцениваете важность подобного ресурса, очень много людей смогут узнать о ваших услугах только благодаря сайту, пусть и простенькому. Я сама так попала к чудесному мастеру, привлекла акция, которая у нее на сайте была. Уже два года с ней не расстаюсь и всем подругам советую. А если бы у нее не было сайта?
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Laluna
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