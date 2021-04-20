Грошові перекази Черкаси

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Грошові перекази Черкаси

Новое сообщение Xalelvem » 20 апр 2021, 15:42

Іноді відправляю гроші своєї бабусі в інше місто, вона не вміє користуватися банківськими картами, тому я використовую грошові перекази від компанії Кіт Груп (посилання), гроші можна отримати в день відправки або максимум на наступний, все максимально зручно.


Xalelvem
 
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Зарегистрирован: 20 апр 2021, 15:34
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