Грошові перекази Черкаси
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Грошові перекази Черкаси
Іноді відправляю гроші своєї бабусі в інше місто, вона не вміє користуватися банківськими картами, тому я використовую грошові перекази від компанії Кіт Груп (посилання), гроші можна отримати в день відправки або максимум на наступний, все максимально зручно.
- Xalelvem
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 апр 2021, 15:34
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