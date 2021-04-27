IvanovIvan » 27 апр 2021, 12:47

Vladis писал(а): Дорого ли стоит создание мультипликации по заданному сценарию? К кому можно обратиться, чтобы сделали?

Смотря у кого заказывать. Вообще, качественная работа стоит немалых денег. Посмотрите примеры работ в фирме "ВидеоЗаяц", на сайте их много. Можете даже связаться с ними, показать свой сценарий, они предложат цену. Я летом буду тут заказывать видеорекламу своего товара нового. Уверен, что сделают хорошо, уже обсудили детали)