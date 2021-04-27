Создание мультипликации

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Создание мультипликации

Новое сообщение Vladis » 27 апр 2021, 11:34

Дорого ли стоит создание мультипликации по заданному сценарию? К кому можно обратиться, чтобы сделали?


Vladis
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 19:16
Вернуться к началу

Re: Создание мультипликации

Новое сообщение IvanovIvan » 27 апр 2021, 12:47

Vladis писал(а):Дорого ли стоит создание мультипликации по заданному сценарию? К кому можно обратиться, чтобы сделали?

Смотря у кого заказывать. Вообще, качественная работа стоит немалых денег. Посмотрите примеры работ в фирме "ВидеоЗаяц", на сайте их много. Можете даже связаться с ними, показать свой сценарий, они предложат цену. Я летом буду тут заказывать видеорекламу своего товара нового. Уверен, что сделают хорошо, уже обсудили детали)

Аватара пользователя
IvanovIvan
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group