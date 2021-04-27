Создание мультипликации
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Создание мультипликации
Дорого ли стоит создание мультипликации по заданному сценарию? К кому можно обратиться, чтобы сделали?
- Vladis
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 окт 2020, 19:16
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Re: Создание мультипликации
Vladis писал(а):Дорого ли стоит создание мультипликации по заданному сценарию? К кому можно обратиться, чтобы сделали?
Смотря у кого заказывать. Вообще, качественная работа стоит немалых денег. Посмотрите примеры работ в фирме "ВидеоЗаяц", на сайте их много. Можете даже связаться с ними, показать свой сценарий, они предложат цену. Я летом буду тут заказывать видеорекламу своего товара нового. Уверен, что сделают хорошо, уже обсудили детали)
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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