Нормальный ритуальный транспорт
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Нормальный ритуальный транспорт
Где арендовать нормальный ритуальный транспорт? Срочно в Москве
- KoPyLoV
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Нормальный ритуальный транспорт
Смотрите на сайте, там несколько видов транспорта, зависит, от количества людей. Я заказывал автобус на несколько человек, так как приезжали родственники из другого города, а на подъезде к кладбищу машины ставить вообще негде. Ну и попрощались спокойно...
- FromZoo
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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