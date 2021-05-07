Нормальный ритуальный транспорт

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Нормальный ритуальный транспорт

Новое сообщение KoPyLoV » 07 май 2021, 01:32

Где арендовать нормальный ритуальный транспорт? Срочно в Москве


KoPyLoV
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Нормальный ритуальный транспорт

Новое сообщение FromZoo » 07 май 2021, 02:03

Смотрите на сайте, там несколько видов транспорта, зависит, от количества людей. Я заказывал автобус на несколько человек, так как приезжали родственники из другого города, а на подъезде к кладбищу машины ставить вообще негде. Ну и попрощались спокойно...
FromZoo
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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