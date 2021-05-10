Надежный обменник
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Надежный обменник
Не ищу супервыгодного курса, главное требование - надежность, т.к. есть уже печальный опыт. Кто подскажет что дельное?
- KoPyLoV
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Надежный обменник
Я для себя окончательно остановился на https://micro-exchange.me. Последние полгода, что я здесь меняю, никаких претензий к обменнику у меня не возникло. Все в пределах нормы, но стабильно работают, как по мне, абсолютно адекватный обменник.
- FromZoo
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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