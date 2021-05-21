Лампа для маникюра
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Лампа для маникюра
Девочки, учусь делать гель-лак, но лампу приходится брать у подруги. Где можно купить себе, но только не дорогую? И чтобы в Костюковичи была доставка.
- KoPyLoV
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Лампа для маникюра
Я свою купила здесь - https://nezhnaja.by . Цены там на лампы от 18 рублей, как раз недорого. Моя работает без косяков, сейчас у них и лаки и пилки заказываю, В Могилёв всё без проблем приходит, даже скидку стали делать.
- FromZoo
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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