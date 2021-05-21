Лампа для маникюра

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Лампа для маникюра

Новое сообщение KoPyLoV » 21 май 2021, 23:34

Девочки, учусь делать гель-лак, но лампу приходится брать у подруги. Где можно купить себе, но только не дорогую? И чтобы в Костюковичи была доставка.


KoPyLoV
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Лампа для маникюра

Новое сообщение FromZoo » 22 май 2021, 00:57

Я свою купила здесь - https://nezhnaja.by . Цены там на лампы от 18 рублей, как раз недорого. Моя работает без косяков, сейчас у них и лаки и пилки заказываю, В Могилёв всё без проблем приходит, даже скидку стали делать.
FromZoo
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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