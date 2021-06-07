Подарок малому премяннику
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Подарок малому премяннику
Скоро у меня появится племянник. Хочу по этому поводу сделать подарок его родителям, а именно купить коляску. Подскажите нормальный сайт, где цены адекватные.
- KoPyLoV
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Подарок малому премяннику
Я сама недавно стала тетей и также подарила коляску. Выбрала именно эту модель: https://101koliaska.ru/katalog-kolyasok ... -bezhevyj/. Магазин нормальный, доставили заказ быстро.
- FromZoo
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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