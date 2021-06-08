Нужен надежный провайдер
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Нужен надежный провайдер
Посоветуйте, пожалуйста, надежного провайдера, главное, чтобы был быстрый интернет, плюс, желательно сразу и телевидение с нормальными каналами в хорошем качестве.
- Arletremi
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
-
Re: Нужен надежный провайдер
Мне кажется, что в наше время лучше всего подключаться через спутниковую антенну - это самый надежный вариант.
-
Dalefu
- Читатель
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Нужен надежный провайдер
Насколько я знаю, все эти спутниковые антенны очень чувствительны к погодным условиям, поэтому, есть большая вероятность того, что в плохую погоду вы можете вообще остаться без связи. Поэтому, на мой взгляд, лучше не рисковать и заказать более надежный мобильный интернет. Тем более, что в этом случае скорость тоже будет выше, только нужно будет еще взять современную точку доступа: https://i-teh.com/catalog/lte_tochki_dostupa/
-
Xendrabi
- Читатель
-
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Нужен надежный провайдер
Добрый вечер. По моему скромному мнению лучший провайдер это Фринет https://o3.ua/ . Отличные цены на подключение и абонплату в совокупности с качественным интернетом ставят их выше всех конкурентов. Рекомендую.
- Fabianna
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 сен 2020, 14:19
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2