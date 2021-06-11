сайт про картины и художников
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сайт про картины и художников
всем привет! Кто может подсказать интересный сайт где можно почитать про хуожников, технику их работы и произведения ?
- yulya14
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:29
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Re: сайт про картины и художников
Я иногда читаю на сайте Топ картин. Мне он очень нравится. Часто бывают малоизвестные факты. Вот например недавно читал очень интересную статью про Юрия Пименова https://topkartin.ru/hudozhniki/yurij-pimenov. Подчерпнул для себя много чего нового. Теперь даже хочу посмотреть какой-то документальный фильм
- servol
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:32
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Re: сайт про картины и художников
Посмотрим может интересное что то.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: сайт про картины и художников
Прикольно
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: сайт про картины и художников
Люблю такие познавательные сайты.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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