сайт про картины и художников

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сайт про картины и художников

Новое сообщение yulya14 » 11 июн 2021, 11:55

всем привет! Кто может подсказать интересный сайт где можно почитать про хуожников, технику их работы и произведения ?


yulya14
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Сообщения: 23
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:29
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Re: сайт про картины и художников

Новое сообщение servol » 11 июн 2021, 14:13

Я иногда читаю на сайте Топ картин. Мне он очень нравится. Часто бывают малоизвестные факты. Вот например недавно читал очень интересную статью про Юрия Пименова https://topkartin.ru/hudozhniki/yurij-pimenov. Подчерпнул для себя много чего нового. Теперь даже хочу посмотреть какой-то документальный фильм
servol
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:32
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Re: сайт про картины и художников

Новое сообщение sizov » 19 июл 2022, 21:28

Посмотрим может интересное что то.
sizov
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Сообщения: 48
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: сайт про картины и художников

Новое сообщение Candori » 20 июл 2022, 12:40

Прикольно
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Сообщения: 35
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
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Re: сайт про картины и художников

Новое сообщение sizov » 14 авг 2022, 23:47

Люблю такие познавательные сайты.
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Сообщения: 48
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