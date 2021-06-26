Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта
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Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта
Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта, куда обращаться?
- Osvald
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта
можно сделать самому или же обратится к фрилансерам
- Naidjel
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта
Доброго дня, по контекстной рекламе можете обращаться в компанию https://ima-pr.ru/kontekstnaya-reklama/ya-direkt . Они как раз занимаются ведением и настройкой рекламных кампаний в Yandex Директ , к ним стоит обращаться по найстройке как по мне
- Axilless
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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