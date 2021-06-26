Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта

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Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта

Новое сообщение Osvald » 26 июн 2021, 20:23

Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта, куда обращаться?


Osvald
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта

Новое сообщение Naidjel » 26 июн 2021, 23:17

можно сделать самому или же обратится к фрилансерам
Naidjel
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу заказать настройку контекстной рекламы для сайта

Новое сообщение Axilless » 27 июн 2021, 09:56

Доброго дня, по контекстной рекламе можете обращаться в компанию https://ima-pr.ru/kontekstnaya-reklama/ya-direkt . Они как раз занимаются ведением и настройкой рекламных кампаний в Yandex Директ , к ним стоит обращаться по найстройке как по мне
Axilless
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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