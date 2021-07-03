Хочу кремацию потом

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Хочу кремацию потом

Новое сообщение KoPyLoV » 03 июл 2021, 02:43

Если не хочешь, чтобы тебя хоронили в землю, то что нужно сделать? Вдруг родственники не захотят и закопают вместо этого?


KoPyLoV
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Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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