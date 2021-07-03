Хочу кремацию потом
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Хочу кремацию потом
Если не хочешь, чтобы тебя хоронили в землю, то что нужно сделать? Вдруг родственники не захотят и закопают вместо этого?
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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