Нужно разработать дизайн для сайта

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Нужно разработать дизайн для сайта

Новое сообщение Naidjel » 12 июл 2021, 15:02

Нужно разработать дизайн для сайта, кто может посоветовать где заказывать разработку?


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Naidjel
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Re: Нужно разработать дизайн для сайта

Новое сообщение Osvald » 12 июл 2021, 20:44

по разработке дизайна для сайтов лучше обращаться к фрилансерам
Osvald
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Нужно разработать дизайн для сайта

Новое сообщение Axilless » 12 июл 2021, 22:32

Здравствуйте, мне когда нужно было разработать дизайн для сайта, то я по разработке обращался сюда http://idpowers.com , дизайн получился хорошим и я получил отличный результат , все так как я хотел и цена за дизайн не очень высокая.
Axilless
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Сообщения: 33
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Re: Нужно разработать дизайн для сайта

Новое сообщение f.olgach » 13 июл 2021, 19:27

Здравствуйте, в своё время дизайн заказывали у этой компании - https://www.oweb-solutions.ru/.У них приемлемые цены, выполнили всё в срок.
f.olgach
 
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Зарегистрирован: 13 июл 2021, 19:20
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Re: Нужно разработать дизайн для сайта

Новое сообщение sizov » 14 июл 2021, 14:14

Мы обращались в компанию Лайм они всё сделали.
sizov
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Сообщения: 39
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Администратор для сайта

Новое сообщение gerasimenko » 14 дек 2021, 21:05

Зато потом могу порекомендовать специалиста по сопровождению сайта , который профессионально сможет его обслужить, доработать, а даже и продвинуть в социальных сетях (поисковое продвижение).
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Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 19:55
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