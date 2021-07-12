Нужно разработать дизайн для сайта
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Нужно разработать дизайн для сайта
Нужно разработать дизайн для сайта, кто может посоветовать где заказывать разработку?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Нужно разработать дизайн для сайта
по разработке дизайна для сайтов лучше обращаться к фрилансерам
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Нужно разработать дизайн для сайта
Здравствуйте, мне когда нужно было разработать дизайн для сайта, то я по разработке обращался сюда http://idpowers.com , дизайн получился хорошим и я получил отличный результат , все так как я хотел и цена за дизайн не очень высокая.
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Нужно разработать дизайн для сайта
Здравствуйте, в своё время дизайн заказывали у этой компании - https://www.oweb-solutions.ru/.У них приемлемые цены, выполнили всё в срок.
- f.olgach
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 июл 2021, 19:20
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Re: Нужно разработать дизайн для сайта
Мы обращались в компанию Лайм они всё сделали.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Администратор для сайта
Зато потом могу порекомендовать специалиста по сопровождению сайта , который профессионально сможет его обслужить, доработать, а даже и продвинуть в социальных сетях (поисковое продвижение).
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gerasimenko
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 19:55
- Откуда: Варна
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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