Мне нужно сделать печати на кружках

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Мне нужно сделать печати на кружках

Новое сообщение Paris » 18 июл 2021, 15:15

Мне нужно сделать печати на кружках, может кто посоветовать куда по печатям обращаться стоит?


Paris
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Re: Мне нужно сделать печати на кружках

Новое сообщение Laiving » 18 июл 2021, 19:03

печати на кружках стоит заказывать через компанию Услада
Laiving
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Re: Мне нужно сделать печати на кружках

Новое сообщение Kanniga » 19 июл 2021, 00:04

Всем привет, мне когда нужно было сделать печать на кружках для офиса , то я обращался в контору cheese77 , фирма находится по адресу Москва, ул. Мастеркова 6г. Там работают грамотные и опытные ребята , сделали все в лучшем виде и довольно быстро.
Kanniga
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Re: Мне нужно сделать печати на кружках

Новое сообщение IvanovIvan » 18 окт 2021, 11:03

К сожалению печать сейчас дорогая и не все компанию качественно выполняют свою работу.
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Re: Мне нужно сделать печати на кружках

Новое сообщение IvanovIvan » 18 окт 2021, 13:18

Есть одна компания, я обращался, когда нужно было для всех сотрудников сделать печать на кружках https://kbma.ru У них большой перечень услуг, могут нанести логотип фирмы на любое изделие.
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