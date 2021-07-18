Мне нужно сделать печати на кружках
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Мне нужно сделать печати на кружках
Мне нужно сделать печати на кружках, может кто посоветовать куда по печатям обращаться стоит?
- Paris
- Читатель
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
-
Re: Мне нужно сделать печати на кружках
печати на кружках стоит заказывать через компанию Услада
- Laiving
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Re: Мне нужно сделать печати на кружках
Всем привет, мне когда нужно было сделать печать на кружках для офиса , то я обращался в контору cheese77 , фирма находится по адресу Москва, ул. Мастеркова 6г. Там работают грамотные и опытные ребята , сделали все в лучшем виде и довольно быстро.
- Kanniga
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Re: Мне нужно сделать печати на кружках
К сожалению печать сейчас дорогая и не все компанию качественно выполняют свою работу.
-
IvanovIvan
- Читатель
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Re: Мне нужно сделать печати на кружках
Есть одна компания, я обращался, когда нужно было для всех сотрудников сделать печать на кружках https://kbma.ru У них большой перечень услуг, могут нанести логотип фирмы на любое изделие.
-
IvanovIvan
- Читатель
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: IvanovIvan и гости: 4