Замена аккума в электромобиле

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Замена аккума в электромобиле

Новое сообщение KoPyLoV » 21 июл 2021, 04:41

Покупала племяннику электромобиль, за зиму сел аккумулятор, так как не катались. Кто сталкивался с таким, что делать?


KoPyLoV
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Re: Замена аккума в электромобиле

Новое сообщение FromZoo » 21 июл 2021, 05:21

Это распространенная проблема, мы на 3-х летнем электромобиле уже 2 раза меняли, последний раз в https://rem-kol.ru/remont-jelektromobilej/, ездим больше года. Ценник вообще не кусается.
FromZoo
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