Замена аккума в электромобиле
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Замена аккума в электромобиле
Покупала племяннику электромобиль, за зиму сел аккумулятор, так как не катались. Кто сталкивался с таким, что делать?
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Замена аккума в электромобиле
Это распространенная проблема, мы на 3-х летнем электромобиле уже 2 раза меняли, последний раз в https://rem-kol.ru/remont-jelektromobilej/, ездим больше года. Ценник вообще не кусается.
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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