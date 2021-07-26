Мне нужен удаленный сервер в аренду
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Мне нужен удаленный сервер в аренду
Мне нужен удаленный сервер в аренду, через какую фирму стоит арендовывать?
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Мне нужен удаленный сервер в аренду
можете взять в аренду сервер через фирму Онсетта
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Мне нужен удаленный сервер в аренду
Доброй ночи, советую вам брать Сервер в Швейцарии от Swiss-VPS , сам у них заказываю сервера ,уже 5 лет и ни каких проблем не было, всегда все на высшем уровне,говорю вам что с ними можно хорошо экономить
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Мне нужен удаленный сервер в аренду
Kanniga писал(а):Мне нужен удаленный сервер в аренду, через какую фирму стоит арендовывать?
Могу порекомендовать для аренды сервера обратиться в https://mixtelecom.ru/razmeshchenie-oborudovaniya . Поддержка работает на ура, есть с чем сравнивать.
- georgen
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 13:44
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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