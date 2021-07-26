Мне нужен удаленный сервер в аренду

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Мне нужен удаленный сервер в аренду

Новое сообщение Kanniga » 26 июл 2021, 14:33

Мне нужен удаленный сервер в аренду, через какую фирму стоит арендовывать?


Kanniga
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Мне нужен удаленный сервер в аренду

Новое сообщение Laiving » 26 июл 2021, 19:56

можете взять в аренду сервер через фирму Онсетта
Laiving
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Мне нужен удаленный сервер в аренду

Новое сообщение Paris » 27 июл 2021, 01:00

Доброй ночи, советую вам брать Сервер в Швейцарии от Swiss-VPS , сам у них заказываю сервера ,уже 5 лет и ни каких проблем не было, всегда все на высшем уровне,говорю вам что с ними можно хорошо экономить
Paris
Читатель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Мне нужен удаленный сервер в аренду

Новое сообщение georgen » 13 окт 2021, 09:23

Kanniga писал(а):Мне нужен удаленный сервер в аренду, через какую фирму стоит арендовывать?

Могу порекомендовать для аренды сервера обратиться в https://mixtelecom.ru/razmeshchenie-oborudovaniya . Поддержка работает на ура, есть с чем сравнивать.

georgen
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 13:44
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