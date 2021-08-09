Ищу нормальный обменник
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Ищу нормальный обменник
Не так давно стал работать с криптой, пока не могу найти нормальный обменник. Подскажите такой, где обмен быстрый и курс нормальный.
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Ищу нормальный обменник
Могу вот этот посоветовать https://cointransfer.online Через него провожу обмены, нравится и курс - всегда на уровне, и комиссия не большая. А еще у них техподдержка быстро реагирует и помогает в случае надобности решить вопрос.
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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