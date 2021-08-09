Ищу нормальный обменник

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Ищу нормальный обменник

Новое сообщение KoPyLoV » 09 авг 2021, 22:35

Не так давно стал работать с криптой, пока не могу найти нормальный обменник. Подскажите такой, где обмен быстрый и курс нормальный.


KoPyLoV
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Re: Ищу нормальный обменник

Новое сообщение FromZoo » 09 авг 2021, 23:47

Могу вот этот посоветовать https://cointransfer.online Через него провожу обмены, нравится и курс - всегда на уровне, и комиссия не большая. А еще у них техподдержка быстро реагирует и помогает в случае надобности решить вопрос.
FromZoo
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Сообщения: 8
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