Как выбрать гроб
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Как выбрать гроб
Делаем похороны и почти всё уже организовали. Не можем определиться с выбором гроба?
- KoPyLoV
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Как выбрать гроб
У нас схожая ситуация была, много всего пересмотрели, умотались. Но получилось купить гроб в МосГупРитуал на https://mosgupritual.ru. Там хороший выбор, цены на разные бюджеты. Нам подошёл за 1500 рублей, нормально.
- FromZoo
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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