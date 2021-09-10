Как выбрать гроб

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Как выбрать гроб

Новое сообщение KoPyLoV » 10 сен 2021, 11:40

Делаем похороны и почти всё уже организовали. Не можем определиться с выбором гроба?


KoPyLoV
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Как выбрать гроб

Новое сообщение FromZoo » 10 сен 2021, 12:11

У нас схожая ситуация была, много всего пересмотрели, умотались. Но получилось купить гроб в МосГупРитуал на https://mosgupritual.ru. Там хороший выбор, цены на разные бюджеты. Нам подошёл за 1500 рублей, нормально.
FromZoo
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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