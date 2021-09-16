мне для портфолио нужно провести фитнесс фотосессию

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мне для портфолио нужно провести фитнесс фотосессию

Новое сообщение Kaslan » 16 сен 2021, 10:04

Здравствуйте, мне для портфолио нужно провести фитнесс фотосессию , как думайте стоит ли обращаться в компанию https://boris-khigrin.com/portfolio/fitnes-fotosessiya Я сам просто с ними не работал еще , только слышал от знакомых, как говорят что фотоссесия проходит очень легко и плодотворно. Вот у меня вопрос как вы считаете стоит ли тратить деньги на такую съемку или же лучше попробовать поискать хорошего фотографа, который сможет сделать хорошие фото. Сейчас достаточно много фотографов, которые делают не хуже чем профессиональные. Но к сожалению, часто на просторах интернета мало отзывов о том или ином фотографе. Поэтому, перед использованием услуги фотосъемки, хотел бы понять к кому стоит обращаться


Kaslan
 
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Re: мне для портфолио нужно провести фитнесс фотосессию

Новое сообщение max113 » 16 сен 2021, 17:49

Можно и самим фотографировать.
max113
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Re: мне для портфолио нужно провести фитнесс фотосессию

Новое сообщение Skymall » 14 фев 2022, 18:06

Добрый lдень, я вот тоже увлекаюсь фотографией и в целом творческая личность сейчас думаю освоить профессию дизайнера. Где учиться на графического дизайнера понимаю, тут подсказки удалось найти в статье https://www.otvetim.info/internet/veb-dizajn/gde-uchitsya-na-graficheskogo-dizajnera/
Skymall
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