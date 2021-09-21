Для того чтобы определить какие виды работ будут проводиться в процессе ремонта, выезд специалиста на объект является обязательным правилом. Замерщик профессионально оценивает состояние помещений и проводит все необходимые обмеры, а также составляет дефектную ведомость. Только после этих работ можно приступать к составлению сметы.
Этап II — Составление сметы
Очень часто многие начинают ремонт, когда бюджет заранее не определен, либо все оговорено на словах, а потом начинаются разногласия со стороны клиента и подрядчика. Чтобы этого не происходило, составляется смета. Смета отображает стоимость и перечень предстоящих работ. После согласования подписывается обеими сторонами.
Этап III — Закупка и доставка черновых материалов
На этом этапе наши специалисты приобретают все необходимые черновые материалы для ремонтно-отделочных работ, если такая услуга была заказана. К таким материалам можно отнести практически все, что не видно вооруженным глазом в полностью готовом ремонте (сухие смеси, электропроводка, грунтовка и т.п.).
Этап IV — Подготовительные работы
К подготовительным работам относится следующее: полный демонтаж старых конструкций, очистка всех поверхностей, демонтаж электропроводки и сантехники, вынос строительного мусора.
Этап V — Промежуточные работы
Промежуточные работы включают в себя: возведение перегородок, гидроизоляция и устройство стяжки, разводка электропроводки и монтаж подрозетников, разводка сантехнических труб, штукатурные и малярные работы, монтаж потолочных конструкций, укладку керамической плитки и многое другое.
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