Посоветуйте юриста для оформления банкротства
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Посоветуйте юриста для оформления банкротства
Брал кредит в банке, потеря работу с хорошим окладом, не могу вернуть. Сумма подходит под банкротство, юристов конечно же найти не сложно, все как бы многообещающие, но хотелось бы узнать о реальной помощи.
- KoPyLoV
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
-
Re: Посоветуйте юриста для оформления банкротства
В Профидолг обращайтесь, инфа здесь: https://profidolg.ru/. С ними сотрудничал по банкротству в двух кредитных позициях, одна по страховке была. Помогли сохранить имущество, часть долга перевели на удобную реструктуризацию. Вполне достойная компания.
- FromZoo
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7