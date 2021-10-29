В какой интернет-аптеке вы чаще всего заказаете таблетки в Уфа?
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В какой интернет-аптеке вы чаще всего заказаете таблетки в Уфа?
Девочки посоветуйте пожалуйста надежные интернет аптеку, где можно купить Телзап. В наших аптеках в городе Уфа эти медикаменты очень дорогие.
- Ksusha1
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 окт 2021, 22:54
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