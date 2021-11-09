Порекомендуйте проверенный обменник

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Порекомендуйте проверенный обменник

Новое сообщение KoPyLoV » 09 ноя 2021, 03:09

Получила вознаграждение от заказчика в Монеро. Для меня это ново. Полистала инет, трудно понять какой обменник лучше. Порекомендуйте проверенный ресурс, пожалуйста.


KoPyLoV
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
Вернуться к началу

Re: Порекомендуйте проверенный обменник

Новое сообщение FromZoo » 09 ноя 2021, 03:45

Часто бываю на площадке https://cryptomoney.pro Безопасный, выгодные курсы, резервы имеются, комиссия за операции низкая, а вот скорость высокая, что не везде.
FromZoo
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: FromZoo и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group