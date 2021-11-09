Порекомендуйте проверенный обменник
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Порекомендуйте проверенный обменник
Получила вознаграждение от заказчика в Монеро. Для меня это ново. Полистала инет, трудно понять какой обменник лучше. Порекомендуйте проверенный ресурс, пожалуйста.
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Порекомендуйте проверенный обменник
Часто бываю на площадке https://cryptomoney.pro Безопасный, выгодные курсы, резервы имеются, комиссия за операции низкая, а вот скорость высокая, что не везде.
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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