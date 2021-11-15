Каким обменником воспользоваться для инвестиций в криптовалюту?

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Каким обменником воспользоваться для инвестиций в криптовалюту?

Новое сообщение KoPyLoV » 15 ноя 2021, 17:16

Хочу инвестировать в криптовалюту, так как она сейчас явно на подъёме. Каким обменником для этого лучше всего воспользоваться?


KoPyLoV
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Re: Каким обменником воспользоваться для инвестиций в криптовалюту?

Новое сообщение FromZoo » 15 ноя 2021, 18:12

Действительно, крипта каждый день в цене только растёт. Я сам недавно залил денег в эфир через обменник https://icebtc.me. Курсы суперские, так что надеюсь на высокую доходность!
FromZoo
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