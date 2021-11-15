Каким обменником воспользоваться для инвестиций в криптовалюту?
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Каким обменником воспользоваться для инвестиций в криптовалюту?
Хочу инвестировать в криптовалюту, так как она сейчас явно на подъёме. Каким обменником для этого лучше всего воспользоваться?
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Каким обменником воспользоваться для инвестиций в криптовалюту?
Действительно, крипта каждый день в цене только растёт. Я сам недавно залил денег в эфир через обменник https://icebtc.me. Курсы суперские, так что надеюсь на высокую доходность!
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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