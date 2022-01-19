Современный ноутбук
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Современный ноутбук
Собрался покупать новый ноутбук, моему уже больше 10 новые игры уже не тянет. Что можете предложить, в моем бюджете есть 25 тысяч гривен. В ноутбуке должен быть жесткий диск SSD и чтобы работал он на операционной системе виндовс.
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EugeneS
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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