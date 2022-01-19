EugeneS » 19 янв 2022, 21:38

Собрался покупать новый ноутбук, моему уже больше 10 новые игры уже не тянет. Что можете предложить, в моем бюджете есть 25 тысяч гривен. В ноутбуке должен быть жесткий диск SSD и чтобы работал он на операционной системе виндовс.