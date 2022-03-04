sonnick84 » 04 мар 2022, 22:08

В наше время для того, чтобы получить настоящую картину, не надо не нужно нанимать дорогостоящего художника, современные технологии ощутимо упростили и удешевили процесс создания. Фотокартинах, вот о чем речь сейчас пользуются бешеной популярностью. Все, что нужно от вас, как от покупателя, это выслать фотоснимок, который станет основой будущей картины. Фотографии необязательно быть самой лучшей, любые изъяны можно исправить. Кроме того художник сможет реализовать абсолютно любые задумки: добавить какой-нибудь элемент, сделать цветовую коррекцию, поменять фон и так далее.

Готовый вариант, это всегда неповторимая творческая работа, в которой вы принимаете прямое участие. Стоит ли говорить, что подобная картина, это идеальный подарок! В интернет-магазине на этом сайте: https://moi-portret.ru, вы сможете определить конечный стиль, к примеру, акварель, масло, векторный, поп арт. Изначальное фото можно откорректировать до неузнаваемости и задействовать, например, лишь лица для сюжетной композиции.

После того, как эскиз полностью устраивает он направляется на изготовление. Не удивляйтесь, что уже спустя пару дней картина будет готова к отправке. Подобная скорость возможна за счет того, что изображение на холст наносится не вручную, а с помощью специального принтера. Нужно сказать, что это не просто печать на бумаге. В роли основы задействуется живой холст, а не обычная пленка или бумага. Благодаря чему картина смотрится как живая, а стоимость при этом существенно ниже. В случае необходимости производится и ручная доработка. Художник-дизайнер может стилизовать картину определенным образом, обвести контуры, добавить некоторые детали.

Картина по фотографии, это тот тип подарка, который навсегда остается в памяти. Потому что он в любом украсит стену в доме и будет поднимать настроение каждый день. В том случае, если не можете определиться с сюжетом, то напишите об этом в заявке, специалист обязательно поможет. В действительности вариантов великое множество, но можно подобрать наиболее лучший, ориентируясь на хобби, время года, род деятельности, возраст.