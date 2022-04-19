Aseevroman.owebs » 19 апр 2022, 16:43

Первая и главная ошибка, которая преследует почти всех seo-новичков, это мнение, что посещаемость сайта напрямую влияет на позиции. Из-за этого возникает путаница, а процесс работы сильно замедляется или вовсе идет не в то русло. Какая связь между позициями и посещаемостью? Как оптимизировать сайт и принести ожидаемые охваты и продажи? На эти вопросы Вам ответит создатель digital-агентства oWebS, Асеев Роман.

Главное, что следует помнить, позиция сайта – это первичный фактор при его оптимизации в поиске. Посещаемость – это уже следствие нахождения сайта при выдаче результатов. Проще говоря, если он в ТОПе, количество просмотров в несколько десятков раз больше, чем у сайтов на самом дне выдачи.

Значимость позиции сайта при оптимизации

Органический трафик и его объем зависят от позиции сайта по тем или иным ключевым запросам. Задача каждого seo-специалиста – поднять позиции сайта, чтобы увеличить количество бесплатных переходов при поиске. Это наиболее легкий и финансово доступный способ заполучить постоянный поток лидов.

Важно! Даже если поставить на стоп seo-оптимизацию, сайт еще долгое время будет находиться на лидирующих позициях в Google и Яндексе, принося заказчику клики, новых клиентов и продажи.

Еще одно преимущество нахождения сайта в ТОПе поисковой выдачи – повышение узнаваемости бренда и положительное влияние на репутацию компании. Особенно актуально для тех фирм, которые ставят перед собой цель на долгосрочное ведение бизнеса с большими охватами продаж.

От каких факторов зависят позиции сайта?

Позиция сайта – это комплексный критерий, на который влияет большое количество условий. Команда oWebS выделила несколько факторов, от которых зависит позиция сайта в Google и Яндексе.

• Качественный контент. Наполнение сайта текстами напрямую влияет на его посещаемость и выдачу в поиске. Важно следить, чтобы информация была уникальной, грамотно структурированной, актуальной и без переспама. Ни в коем случае нельзя размещать ворованный контент из других источников с устарелыми фактами и чрезмерным употреблением ключевых запросов. Это чревато попаданием в бан системы поиска. Не пренебрегайте услугами хороших копирайтеров, они напишут качественный seo-текст под оптимизацию, который не только поможет вывести сайт в топ, но и решит проблему аудитории.

• Title и Description. Главная задача заголовка – вызвать интерес у лида. Чтобы пользователь гарантированно перешел по ссылке, оформите Description так, чтобы он отображал краткое содержание страницы, описывал полезность и значимость информации. Важно, чтобы она была максимально приближена к запросу и имела ключевики. Не стоит просто перечислять ключевые слова, так как система может занести страницу в бан.

• HTML-код. Google и Яндекс должны без всякой сложности считывать код сайта для последующей его оценки и выдачи в системе. В коде не допустимы ошибки, так как с максимальной вероятностью возникнут проблемы с его считыванием. Избегайте ломаной верстки, закрытых тегов и битых ссылок, чтобы это не сказалось на скорости индексации. Если код прописан правильно, ссылка быстро добавится в поисковую систему.

• Обратные ссылки. Чтобы повысить ранжирование, следует внедрять как можно больше ссылок на web-ресурсах авторитетных сайтов с высоким рейтингом ИКС. Сами по себе ссылки появляются медленно, поэтому проще закупить их на специализированных площадках. Также обязательно контролируйте качество покупаемых ссылок. Увеличивайте число сайтов с вашим упоминанием через ссылки поэтапно. Если сделать это сразу, можно попасть под фильтр поисковых систем.

Основные поведенческие факторы ранжирования сайта

Поведенческие факторы – это прямой показатель успешности сайта среди пользователей. С их помощью можно отследить число переходов на страницу, количество отказов, переходы по внутренним ссылкам (на другие разделы), просмотры видеоконтента и т.д. Основные поведенческие факторы выглядят следующим образом:

• Показатель отказов;

• Время, проведенное на сайте компании;

• Глубина просмотров;

• Возвращение пользователя к повторному поиску;

• Возвращение пользователя на сайт, который не входит в данные поиска;

• Паттерн движения пользователя на сайте;

• Кликабельность Description;

• Кнопки соцсетей компании.

Компания oWebS внедряет комплексную оптимизацию сайтов. Чтобы получить максимальную конверсию и быстрее вывести сайт в топ, следует забыть о выборочной оптимизации. Некоторым клиентам мы продвигаем их web-ресурсы сразу по 2-5 тысячам ключевых запросов, тем самым повышая лояльность аудитории, узнаваемость компании и объемы продаж.

В случае, если все страницы в сайте оптимизированы, мы производим анализ и увеличиваем семантическое ядро, тем самым продолжая работу с расширением сайта для увеличения охвата ключевых запросов и их продвижения.

Если Вы и Ваш сайт нуждается в раскрутке, обращайтесь в oWebS. Наша команда гарантирует качественный результат.