Смс рассылка

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Смс рассылка

Новое сообщение Samantha » 06 июл 2022, 22:18

Доброго времени суток. Форумчане, решили мы тут с другом попробовать себя в бизнесе, открыли компанию по грузоперевозкам. Но что-то пока клиентов у нас не так много. Хотелось бы больше. Вот думаем попробовать смс-рассылку https://sms-prosto.ru/carriage/. Как считаете: будет положительный эффект от этого?


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group