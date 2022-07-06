Смс рассылка
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Смс рассылка
Доброго времени суток. Форумчане, решили мы тут с другом попробовать себя в бизнесе, открыли компанию по грузоперевозкам. Но что-то пока клиентов у нас не так много. Хотелось бы больше. Вот думаем попробовать смс-рассылку https://sms-prosto.ru/carriage/. Как считаете: будет положительный эффект от этого?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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