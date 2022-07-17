Узбекские новости

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Узбекские новости

Новое сообщение Danchik » 17 июл 2022, 13:45

Заинтересовало меня, что сейчас творится в Узбекистане. Может, есть у вас на примете какие-то годные новостные сайты с достоверной информацией об этой стране? Только чтобы поменьше рекламы и побольше полезной информации было.


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Danchik
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