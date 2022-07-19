Дайте совет по изготовлению наклеек
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Дайте совет по изготовлению наклеек
Используете ли вы наклейки для проведения рекламных акций. Где заказываете в Минске?
- Dionisij1
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:25
-
Re: Дайте совет по изготовлению наклеек
У меня есть знакомая, которая занимаеться широкоформатной печатью и довольно успешно. Делают суперские наклеки с логотипами.
- lex445
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 июл 2022, 17:45
-
Re: Дайте совет по изготовлению наклеек
Мне тоже посоветовали широкоформатную печать. Я лично решил прочиатть статью об изготовлении виниловых наклеек в Минске http://hayastannews.com/news/232249.html . Здесь очень много полезной информации, а так же расскажут на что нужно обращать внимание при подборе печати. Рекомендую.
- fenix33
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 10:25
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5