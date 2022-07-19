Дайте совет по изготовлению наклеек

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Дайте совет по изготовлению наклеек

Новое сообщение Dionisij1 » 19 июл 2022, 16:07

Используете ли вы наклейки для проведения рекламных акций. Где заказываете в Минске?


Dionisij1
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Re: Дайте совет по изготовлению наклеек

Новое сообщение lex445 » 19 июл 2022, 17:47

У меня есть знакомая, которая занимаеться широкоформатной печатью и довольно успешно. Делают суперские наклеки с логотипами.
lex445
 
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Re: Дайте совет по изготовлению наклеек

Новое сообщение fenix33 » 19 июл 2022, 21:21

Мне тоже посоветовали широкоформатную печать. Я лично решил прочиатть статью об изготовлении виниловых наклеек в Минске http://hayastannews.com/news/232249.html . Здесь очень много полезной информации, а так же расскажут на что нужно обращать внимание при подборе печати. Рекомендую.
fenix33
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