Знаете какой то блог по кулинарии?

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Знаете какой то блог по кулинарии?

Новое сообщение artem222 » 14 сен 2022, 16:51

Здравствуйте. Из вас кто то знает хороший блог по кулинарии? Посоветуйте пожалуйста.


artem222
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Re: Знаете какой то блог по кулинарии?

Новое сообщение Виталик » 14 сен 2022, 18:52

По кулинарии есть такой сайт https://myasoorfish.ru/sovety-po-vyrashhivaniyu-tomatov/ Знаю его с прошлого года, когда искал что то интересное по приготовлению у себя дома. Хотел приготовить хороший ужин для друзей. Их статья мне здорово помогла мне в этом деле, Так что уверен, и вы найдете его для себя полезным.
Виталик
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