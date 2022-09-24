Ищу сайт с макросами.

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Ищу сайт с макросами.

Новое сообщение astarovskiy11 » 24 сен 2022, 16:33

Привет. Я ищу сайт, на котором публикуют макросы для игровых мышек. Заранее спасибо.


astarovskiy11
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Сообщения: 14
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Re: Ищу сайт с макросами.

Новое сообщение Виталик » 24 сен 2022, 18:04

Я как то брал себе макросы тут. Там втор довольно грамотно все прописал. Сначала взял у него халявные, что бы потестить на своей мышке, а потом уже покупал у него приватные. Остался очень доволен. Так что рекомендую вам как минимум попробовать его бесплатные макросы.
Виталик
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