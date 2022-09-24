Ищу сайт с макросами.
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Ищу сайт с макросами.
Привет. Я ищу сайт, на котором публикуют макросы для игровых мышек. Заранее спасибо.
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Re: Ищу сайт с макросами.
Я как то брал себе макросы тут. Там втор довольно грамотно все прописал. Сначала взял у него халявные, что бы потестить на своей мышке, а потом уже покупал у него приватные. Остался очень доволен. Так что рекомендую вам как минимум попробовать его бесплатные макросы.
- Виталик
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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