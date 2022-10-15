Кто где читает в интернете?

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Кто где читает в интернете?

Новое сообщение roman27 » 15 окт 2022, 00:04

Всем привет, хочу давно начать читать книг в интернете, а то знаю что и бесплатно и удобнее в разы чем таскать за собой бумажную, кто знает хороший сайт?


roman27
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Re: Кто где читает в интернете?

Новое сообщение revo11 » 15 окт 2022, 01:12

Я думаю что можете глянуть на сайте ре новелс, я тут всегда вечером сижу и читаю что то, очень люблю новеллы на тему фантастики, мне кажется что в них самые интересные сюжеты, и все ещё и бесплатно можно читать что очень радует
revo11
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