Где заказать оборудование для лаборатории?
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Где заказать оборудование для лаборатории?
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если кто-то знает, где можно заказать в России оборудование для лаборатории ?
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Где заказать оборудование для лаборатории?
Я думаю, что на ваш вопрос можно найти информацию на просторах нашего обширного интернета, где есть абсолютно всё. Если в институтах проводят лабораторные исследования значит кто-то изготавливает это оборудование. Посмотрите компанию "Нолбер" https://noltech.ru/pechi случайно наткнулась в интернете. Работает компания с 2017 года и поставляет оборудование по всей России.
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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