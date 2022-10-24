Где заказать оборудование для лаборатории?

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Где заказать оборудование для лаборатории?

Новое сообщение rustam22 » 24 окт 2022, 14:54

Всем привет. Подскажите пожалуйста, если кто-то знает, где можно заказать в России оборудование для лаборатории ?


rustam22
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Re: Где заказать оборудование для лаборатории?

Новое сообщение Rydik_89 » 24 окт 2022, 15:34

Я думаю, что на ваш вопрос можно найти информацию на просторах нашего обширного интернета, где есть абсолютно всё. Если в институтах проводят лабораторные исследования значит кто-то изготавливает это оборудование. Посмотрите компанию "Нолбер" https://noltech.ru/pechi случайно наткнулась в интернете. Работает компания с 2017 года и поставляет оборудование по всей России.
Rydik_89
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