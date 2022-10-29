Существует ли зависимость от социальных сетей и интернета
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Существует ли зависимость от социальных сетей и интернета
В гостях у Самарской Губернии «История и Культурой» Дарья Конончук, профессиональный психолог с опытом работы более 10 лет. Дарья занималась психокоррекционной работой с зависимыми людьми, она дает частные консультации, а также ведет собственную рубрику статей на Gilber. Существует ли зависимость от социальных сетей и интернета - рассказывает Дарья Конончук читайте в статье здесь http://gubernya63.ru/novosti-partnerov/sushhestvuet-li-zavisimost-ot-socialnyh-setej-i-interneta-rasskazyvaet-darja-kononchuk.html
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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