Существует ли зависимость от социальных сетей и интернета

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Существует ли зависимость от социальных сетей и интернета

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 29 окт 2022, 16:37

В гостях у Самарской Губернии «История и Культурой» Дарья Конончук, профессиональный психолог с опытом работы более 10 лет. Дарья занималась психокоррекционной работой с зависимыми людьми, она дает частные консультации, а также ведет собственную рубрику статей на Gilber. Существует ли зависимость от социальных сетей и интернета - рассказывает Дарья Конончук читайте в статье здесь http://gubernya63.ru/novosti-partnerov/sushhestvuet-li-zavisimost-ot-socialnyh-setej-i-interneta-rasskazyvaet-darja-kononchuk.html


cossotectsuvwyi95
Фанат
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group