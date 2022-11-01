Куплю аппараты МРТ.
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Куплю аппараты МРТ.
Здравствуйте всем. Нам нужно найти медицинское оборудование ,желательно быстрее. Подскажите сайт .
- allan222
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 14:21
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Re: Куплю аппараты МРТ.
Мне тоже знакомо это чувство" когда нужно было уже вчера ". Медицинское оборудование можно посмотреть в компании "Медицинские системы и технологии ", МРТ аппараты , УЗИ, ИВЛ аппараты и многие другие с доставкой и обслуживанием сложных систем можете заказать на сайте компании. Компания предоставит Вам все сертификаты и правовые документы , компания настоящая.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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