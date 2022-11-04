Где можно читать актуальные новости в Украине?

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Где можно читать актуальные новости в Украине?

Новое сообщение kiril01 » 04 ноя 2022, 13:51

Доброго дня. Я стараюсь быть в курсе всех событий и смотреть новости, но мне легче было бы их читать,не подскажете где можно?


kiril01
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 окт 2022, 10:25
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